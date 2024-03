Le migliori 10 serie TV Disney+: Dollface

Commedia e surrealismo

Dollface è una serie TV statunitense creata da Jordan Weiss, che ha debuttato il 15 novembre 2019 su Hulu. Protagonista è Kat Dennings, conosciuta per il suo ruolo in “2 Broke Girls” e nell’universo cinematografico Marvel legato a Thor.

Dollface: trama e caratteristiche

La trama segue Jules, interpretata da Dennings, mentre cerca di riconnettersi con le amiche perdute durante una lunga relazione sentimentale. La serie è caratterizzata da episodi brevi dallo stile sit-com, mescolando umorismo con elementi surreali, come la coscienza di Jules manifestata in forma di una donna-gatto. La serie comprende due stagioni con un totale di 20 episodi, con ospiti speciali e trame che esplorano dinamiche femminili, carriera e relazioni. “Dollface” è stata rinnovata per una seconda stagione nel gennaio 2020, che è stata rilasciata l’11 febbraio 2022, ma poi cancellata nel maggio 2022​​.

Per approfondire ulteriormente, “Dollface” esplora il viaggio di Jules verso la riscoperta dell’amicizia femminile dopo una rottura sentimentale. La serie unisce commedia e surrealismo, con episodi che spaziano dal riavvicinamento tra amiche a incontri bizzarri, riflettendo sul significato della femminilità e dell’indipendenza. Ospiti speciali e trame variegate arricchiscono la narrazione, rendendo “Dollface” un mix unico di divertimento e introspezione.



