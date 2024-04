Le migliori 10 serie TV RaiPlay: Che Dio ci aiuti

Che Dio Ci Aiuti è una serie televisiva italiana di grande successo, trasmessa in prima visione su Rai 1 dal 15 dicembre 2011. La storia ruota attorno a Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, una ex carcerata che ha cambiato vita e ora vive in un convento a Modena, il Convento degli Angeli. Il convento si trova a fronte di gravi difficoltà economiche e rischia la chiusura a causa della mancanza di vocazioni. Suor Angela, con uno spirito innovativo e contro l’opinione della madre superiore, decide di trasformare il convento in un convitto universitario moderno, includendo l’apertura di un bar chiamato “L’Angolo Divino“, sperando di generare entrate sufficienti per salvare il convento.

Che Dio ci aiuti: trama e caratteristiche

La serie è stata ideata da Carlotta Ercolino e vede la regia di Francesco Vicario, noto anche per il suo lavoro in “I Cesaroni”. La serie ha riscosso un ampio successo di pubblico fin dal suo esordio, tanto che ha visto la produzione di molteplici stagioni, attestandosi come una delle fiction italiane più amate e seguite. Le tematiche trattate spaziano dal genere giallo delle prime stagioni a toni più leggeri e sentimentali, esplorando storie di vita quotidiana, amicizia, e amore, il tutto condito con un tocco di mistero.

Le stagioni successive hanno introdotto nuovi personaggi e trame, arricchendo il racconto con nuove dinamiche e sviluppi. Ad esempio, nella sesta stagione si assiste all’arrivo di Erasmo, un giovane in cerca della madre che lo abbandonò da piccolo proprio nel convento dove Suor Angela svolgeva il noviziato. La settima stagione vede Suor Costanza affidare temporaneamente il Convento degli Angeli Custodi nelle mani di Suor Angela, introducendo nuovi personaggi come Luisa, disperata e innamorata del figlio Elia, e tre ragazze con sogni e ambizioni diverse.

La serie non solo si è evoluta nei temi e nei personaggi ma ha anche visto un cambio nella protagonista principale: Francesca Chillemi, nei panni di Azzurra Leonardi, è passata da un ruolo secondario a quello di protagonista nella settima stagione. “Che Dio Ci Aiuti” ha saputo rinnovarsi mantenendo il cuore e l’essenza che l’hanno resa così amata dal pubblico italiano e non solo​.



