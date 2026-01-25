 Migrante salvato da un naufragio: "Ci sono 50 scomparsi nel Mediterraneo"
Migrante salvato da un naufragio: “Almeno 50 morti nel Mediterraneo”

La testimonianza di un uomo soccorso dalla nave Star. Ricerche anche al largo di Lamperdusa
LAMPEDUSA – Un migrante è stato salvato in acque internazionali dalla motonave Star che lo ha sbarcato a Malta e ha raccontato che almeno 50 persone sono morte lo scorso venerdì in un naufragio nel Mediterraneo centrale.

Dalla sera di venerdì anche la Capitaneria di porto di Lampedusa ha perlustrato l’area dove sarebbe avvenuto il naufragio, ma senza esito. Il sopravvissuto ha raccontato che il gruppo di migranti è partito dalla Tunisia e aveva navigato per 24 ore in acqua. Alarm Phone da giorni segnala di non avere più notizie di persone partite dalla Tunisia su tre imbarcazioni.

