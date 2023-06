Migranti: 13 in acqua davanti a Lampedusa, salvati

Erano in acqua e rischiavano di colare a picco

LAMPEDUSA (AG) – Tredici migranti sono stati salvati, nelle acque antistanti a Lampedusa, dai militari della Guardia di finanza. Erano in acqua e rischiavano di colare a picco quando i finanzieri li hanno avvistati e issati a bordo della motovedetta V1102.

Viaggiavano assieme ad altri 40 migranti che erano però ancora sul barchino e che sono stati soccorsi da un’altra motovedetta delle Fiamme gialle.

Il gruppo verrà ricongiunto direttamente all’hotspot di contrada Imbriacola. I 13 sono sottoposti a controlli medici, ma non vi sarebbero emergenze.



Intanto sono otto gli sbarchi, con complessivi 341 migranti, che si sono verificati in meno di un’ora a Lampedusa. Salgono a 39, senza conteggiare al momento i 13 extracomunitari soccorsi in acqua, gli approdi registratisi dalla mezzanotte, per un totale di 1.729 persone.

Guardia di finanza e Capitaneria di porto continuano a fare avanti e indietro da molo Favarolo. Negli ultimi natanti agganciati e soccorsi c’erano: 27, 52, 46, 42, 47, 45, 42 e 38 extracomunitari, tutti salpati da Sfax in Tunisia.