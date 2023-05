Migranti, 71 soccorsi in mare da nave Ong: sbarcheranno a Trapani

Tra loro cinque donne, di cui una incinta, e un minore

Giungerà nella prima serata di oggi nel porto di Trapani, la nave ong battente bandiera tedesca Louise Michel, con a bordo 71 migranti tratti in salvo nelle scorse ore al largo della costa libica.

Il soccorso è avvenuto su segnalazione dell’aereo Colibrì 2, di “Pilotes volantaires” a 55 miglia nord di Mellitah, nella costa a ovest di Tripoli.

Tra i 71 naufraghi vi sono cinque donne (una incinta) e un minore. Sono stati accertati casi di ipotermia, disidratazione e mal di mare.

L’imbarcazione quando è stata raggiunta dalla Louis Michel, era in procinto di affondare. Il Viminale ha assegnato Trapani quale porto sicuro per lo sbarco. A terra, al molo Ronciglio, è già pronto il dispositivo per accogliere i migranti e per le prime cure sanitarie.