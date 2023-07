Migranti, altri 6 sbarchi a Lampedusa: arrivati in 239

Salgono a 15 gli approdi a partire dalla mezzanotte

LAMPEDUSA (AG) – Sono 239 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo che i 6 barchini sui quali viaggiavano sono stati agganciati dalle motovedette della Guardia di finanza, dell’assetto Frontex romeno e della Capitaneria.

A bordo dei natanti, partiti da Sfax e Chebba in Tunisia, da un minimo di 23 ad un massimo di 50 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Nigeria, Gambia, Senegal, Tunisia, Burkina Faso, Sierra Leone. Anche loro sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove alle ore 13 c’erano 2.217 ospiti.

Salgono a 15, per un totale di 547 persone, gli approdi a partire dalla mezzanotte. Per la serata, su disposizione della prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, verranno trasferiti, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, altri 180 migranti e 600 persone invece con una nave militare diretta a Reggio Calabria.