Migranti, le traversate vendute sui social: viaggi ‘vip’ a 4.600 euro VIDEO

Chiuse 728 pagine, bloccati gruppi e profili dei trafficanti

PALERMO – Migranti, traversate ‘vip’ vendute al prezzo di 4.600 euro. Pacchetti per famiglie, tutto offerto sui social. La polizia in collaborazione col Sisco e con il coordinamento del Servizio centrale operativo ha chiuso più di 700 pagine presenti sulle piattaforme Meta. I particolari.

Migranti, le traversate vendute sui social

Le indagini scaturiscono dal monitoraggio delle pagine social dei trafficanti di esseri umani, che “promuovevano – ha accertato la polizia – i viaggi illegali dalle coste nordafricane a quelle nazionali”.

Profili social e gruppi con migliaia di membri. I poliziotti della Squadra mobile di Palermo, analizzando le pagine, hanno ricostruito il modello operativo dei trafficanti di migranti, che sponsorizzavano i ‘servizi’ offerti: traversate del Canale di Sicilia ‘tutto compreso’.

Monitorando le pagine, la polizia ha scoperto i luoghi di partenza e di transito, le modalità di trasporto e altre informazioni utili per la collaborazione con la polizia libica e tunisina.

Gli importi

Dai siti è emerso che il viaggio verso l’Italia costava 4.600 euro a persona, da corrispondere con i circuiti money transfer, come nel caso del pacchetto Vip, che comprendeva la formula del “viaggio garantito”.

“È stata, ottenuta la chiusura di “pagine” – scrivono gli investigatori – utilizzate come strumento di pubblicizzazione del traffico in questione grazie a una proficua collaborazione con la società Meta Platforms”. Si tratta di 1.000 pagine controllate, compresi gruppi e profili social, delle quali 728 sono state chiuse.

Individuati prevalentemente account in uso a trafficanti attivi in Libia, ma anche in Egitto, Paese dal quale non si registrano partenze di navi ma da dove le organizzazioni gestiscono i viaggi dei migranti.