Migranti, l’emergenza si estende: sbarchi pure a Pantelleria e Marettimo

Le ultime 24 ore sono state particolarmente critiche

1' DI LETTURA

Sono stati 20 nelle ultime 24 ore gli sbarchi a Pantelleria. Al momento sull’isola ci sono 392 migranti arrivati fino all’isola con i barchini. Alcuni di loro sono stati trovati in mare e portati a riva dalle forze dell’ordine che pattugliano la zona.

“La situazione nell’isola al momento è pesante – dice il sindaco Vincenzo Campo – Abbiamo alcuni moduli abitativi che possono ospitare al massimo cento migranti, ma nell’isola ce ne sono oltre 300. Chiedo, visto che si tratta di un’emergenza europea, una maggiore collaborazione con altri sindaci del Trapanese e siciliani per trovare una struttura che possa essere più idonea. Inoltre chiedo che i trasferimenti vengano eseguiti in modo più celere. Siamo in grande difficoltà e serve un intervento immediato”.

Cinque migranti a bordo di un barchino sono arrivati nella notte a Marettimo. Anche nella piccola isola delle Egadi proseguono gli sbarchi. “Un centinaio a Marettimo in questo ultimo mese, mentre una ventina a Favignana e circa una decina a Levanzo – dice il sindaco di Favignana Francesco Forgione – In queste isole la rotta principale è quella di Marettimo. Qui i migranti arrivano e dopo le fasi di identificazione vengono portati a Trapani con le motovedette”.