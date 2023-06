Migranti, Molteni a Siracusa difende gli accordi con Libia e Tunisia

Il sottosegretario ha ribadito che "la presidente Consiglio sta lavorando su questo".

SIRACUSA – “Per noi diventano fondamentali gli accordi con Tunisia e Libia. Il presidente del Consiglio sta lavorando da questo punto di vista. Mi sembra che ci sia grande sensibilità da parte delle istituzioni comunitarie. L’Agenda italiana sull’immigrazione è diventata l’agenda comunitaria”. Lo ho detto oggi a Siracusa a bordo di nave Dattilo il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni alla presentazione del fondo sicurezza interna 2014 2020.

“Per questo governo – ha aggiunto – è fondamentale da un lato contrastare gli scafisti ei trafficanti e valorizzare forme di ingresso legale.si conferma ancora una volta terra di grande accoglienza, terra di grande solidarietà, terra che sta dando una mano importante al nostro Paese. Voglio ringraziare la Sicilia , il popolo siciliano, le istituzioni siciliane e gli enti locali siciliani per la capacità di resistenza, di resilienza, per la capacità di dimostrazione di solidarietà e di accoglienza. Quella siciliana – ha sottolineato Molteni – è una terra di grande accoglienza di grande impegno di grande sforzo. C’è un impegno del governo importante su tutti i piani, sia sui piani nazionali che sui piani comunitari. Piani internazionali per contrastare l’immigrazione clandestina, lavorando soprattutto sul controllo delle frontiere esterne, lavorando sulla dimensione esterna”