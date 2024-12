Migranti, a Pozzallo sbarcano in 47: ci sono casi di scabbia

Soccorsi da una nave della Sea Watch

RAGUSA – Sono 47 i migranti soccorsi e sbarcati nella notte al porto di Pozzallo, dopo essere stati salvati dalla nave Aurora dell’organizzazione Sea-Watch, in un’operazione avvenuta tra il 18 e il 19 dicembre a circa 30 miglia a sud di Lampedusa.

I profughi, partiti dalla Libia, sono 45 uomini e due minori non accompagnati di diverse nazionalità; tutti sono stati trasferiti all’hotspot locale. Tra i soccorsi sono stati rilevati numerosi casi di scabbia. Per questo motivo, la nave è stata momentaneamente fermata in porto per le necessarie operazioni di disinfestazione.