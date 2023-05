Migranti, altri 2 sbarchi a Lampedusa: arrivati in 87

Disposto il trasferimento di altre 200 persone

LAMPEDUSA (AG) – Altri 87 migranti, su due diversi barconi, sono stati soccorsi dalla motovedetta V1300 della Guardia di finanza. Salgono a 8, con un totale di 375 persone, gli sbarchi registratisi a Lampedusa a partire dalla mezzanotte.

Sull’ultimo barcone soccorso c’erano 81 persone, fra cui 7 donne e 8 minori, che hanno dichiarato di essere originari di Marocco, Sudan, Eritrea e Benin.

Sul penultimo, c’erano invece in 6 egiziani, siriani e nigeriani che hanno riferito di essere partiti da Janzur in Libia. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola da dove, in tarda mattinata, sono stati trasferite, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, 180 persone.

Al momento, ci sono 360 ospiti, ma la Prefettura di Agrigento, d’intesa con il Viminale, ha disposto per questa sera, il trasferimento di altre 200 persone.