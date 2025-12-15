Migranti, Schifani annuncia “azioni concrete per l’accoglienza”

Si è tenuta la IV conferenza annuale sul fenomeno migratorio

PALERMO – Potenziamento delle opportunità lavorative e formative, rafforzamento dell’inclusione socio-sanitaria e sviluppo dei servizi di mediazione linguistica e culturale nelle strutture pubbliche. Sono questi alcuni degli obiettivi strategici emersi durante la IV Conferenza annuale sul fenomeno migratorio, organizzata dall’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali e svoltasi a Palermo.

Le linee guida discusse confluiranno nell’aggiornamento del Piano triennale regionale per le politiche dell’emigrazione e dell’immigrazione. All’incontro hanno partecipato oltre 300 attori locali, ai quali sono state illustrate le principali progettualità regionali, con particolare attenzione agli interventi destinati alle 11 aree interne finanziate dal programma FSE+ Sicilia 2021-2027.

“La Regione Siciliana è al lavoro ed è pronta a cogliere ogni indirizzo utile per realizzare azioni concrete, capaci di rendere sempre più efficace la gestione delle politiche di accoglienza e inclusione”, ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani, che ricopre ad interim anche il ruolo di assessore alla Famiglia.

Schifani ha ricordato come la Sicilia sia capofila nella Conferenza delle Regioni sul tema migratorio: “Questo ci attribuisce una responsabilità ulteriore: guidare il confronto nazionale, formulando anche proposte normative e indicando modelli organizzativi e strutturali che favoriscano l’inclusione”.

Il presidente ha quindi ringraziato associazioni ed enti coinvolti, ribadendo l’impegno a «superare una gestione emergenziale del fenomeno per adottare un approccio strutturato e di lungo periodo, coordinato con le altre regioni del Sud e capace di incidere anche sul rilancio economico e demografico delle aree interne dell’Isola».

Alla conferenza hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, il capo di gabinetto dell’assessorato della Famiglia Patrizia Valenti, il dirigente generale ad interim del dipartimento Famiglia e Politiche sociali Ettore Foti, il dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute Salvatore Iacolino.

In collegamento video è intervenuto Patrick Doelle, direttore generale per le politiche migratorie della Commissione europea, insieme a rappresentanti dei ministeri dell’Interno e del Lavoro.