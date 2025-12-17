 Milano, 21enne accoltellato in strada: è in gravi condizioni
Milano, 21enne accoltellato in strada: è in gravi condizioni

I carabinieri indagano per cercare di ricostruire cosa è accaduto
LA VIOLENZA
di
1 min di lettura

MILANO – Un ragazzi di 21 anni è stato accoltellato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano nel quartiere Barona. Le sue condizioni sono gravi.

Il 118 ha trasportato il ragazzo in codice rosso all’ospedale Policlinico di Milano.

Su cosa sia accaduto stanno indagando i carabinieri. 

Secondo i primi accertamenti, il giovane è stato avvicinato da quattro aggressori, che lo hanno assalito e rapinato. Prima lo avrebbero colpito con diversi colpi e poi gli avrebbero portato via portafogli e cellulare.

