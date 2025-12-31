È arrivata la conferma che si temeva. La giovane donna rinvenuta senza vita la mattina di lunedì 29 dicembre nel cortile di un condominio a Milano, è Aurora Livoli, 19 anni. Nata a Roma, risiedeva nella provincia di Latina.

A scoprire il cadavere è stato il custode del palazzo. Aurora ha dei segni sul collo e un ematoma vicino a un occhio. Indossava una tuta da casa ma era priva di biancheria intima. Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Le indagini non escludono l’omicidio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la giovane entrare nel cortile in compagnia di una persona, che successivamente si è allontanata da sola.