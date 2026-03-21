L'incidente alle 4 del mattino

MILANO – Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un taxi in viale Mugello a Milano. L’automobilista, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito in modo non grave.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e i Vigili del fuoco, anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica e per capire se si sia trattato di una mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi in prossimità di un incrocio.