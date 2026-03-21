 Scontro tra una moto e un taxi nella notte: morti due ventenni a Milano
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Milano, scontro tra una moto e un taxi: morti due ventenni

L'incidente alle 4 del mattino
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

MILANO – Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un taxi in viale Mugello a Milano. L’automobilista, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito in modo non grave.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e i Vigili del fuoco, anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica e per capire se si sia trattato di una mancata precedenza da parte di uno dei due mezzi in prossimità di un incrocio. 

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