La prima ricostruzione

MILANO- Ancora un incidente mortale. Non ce l’ha fatta il 21enne alla guida della Porsche Spyder che all’alba si è schiantata contro alcune vetture in sosta in centro a Milano. Il giovane era stato trasportato in codice rosso al Policlinico e sottoposto a un intervento chirurgico, ma è deceduto poco dopo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 6 in corso di Porta Vercellina. Nell’impatto sono rimaste ferite anche due ragazze di 19 e 20 anni, trasportate non in pericolo di vita all’ospedale Fatebenefratelli.