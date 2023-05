Milano, vicine le dimissioni dall’ospedale per Silvio Berlusconi

Il leader di Forza Italia è in costante miglioramento delle sue condizioni di salute

1' DI LETTURA

MILANO – A quasi un mese dal giorno del ricovero, le dimissioni di Silvio Berlusconi sembrano essere vicine. Seppur ancora con molta cautela, è di ieri la notizia secondo cui il leader di Forza Italia potrebbe lasciare l’ospedale già nei prossimi giorni.

Ricoverato al San Raffaele di Milano dallo scorso 5 aprile per curare una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, l’ex premier ha trascorso i primi 12 giorni al piano -1 del settore Q, in terapia intensiva. Il 16 aprile poi, “lo stato clinico e la risposta alle cure” hanno consentito il trasferimento in un reparto di degenza ordinaria, all’interno dello stesso padiglione, dove sono proseguiti le terapie e il monitoraggio dei parametri funzionali. Stando all’ultimo bollettino medico, diffuso mercoledì scorso dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, le condizioni di Berlusconi sarebbero in continuo miglioramento, con un “quadro clinico stabile” e “caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa”. La prossima nota dell’ospedale sul suo stato salute è attesa per domani e stavolta potrebbe essere decisiva.

“Berlusconi sta meglio – ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Agorà su Rai 3 -, ho parlato con lui ieri sera, sta preparando il suo intervento per la manifestazione che si svolgerà a Milano, ci sarà il suo messaggio alla convention. Io ho voluto questa manifestazione per dimostrare che il leader di Forza Italia è Silvio Berlusconi – ha aggiunto Tajani rispondendo a una domanda sull’ipotesi che la convention del 5 e 6 maggio serva per la sua incoronazione a capo politico di FI -, è lui la nostra guida, non ci sono altri aspiranti leader. Io faccio benissimo il vicepremier e il ministro degli Esteri, mi basta questo”.