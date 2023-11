Militello, il sindaco sui quadri rubati rinvenuti: “Bellissima notizia”

Le parole del primo cittadino

MILITELLO IN VAL DI CATANIA (CATANIA) – “Voglio ringraziare pubblicamente l’Arma dei Carabinieri per il ritrovamento dei dipinti rubati a Militello”. Lo afferma il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, sul ritrovamento di tre quadri che erano stati rubati il 3 aprile del 2013 al museo civico Sebastiano Guzzone.

Il sindaco

“È una bellissima notizia – aggiunge -. Il nostro preziosissimo patrimonio culturale deve essere tutelato. E sappiamo che le forze dell’ordine sono le prime alleate in questa importante battaglia. Ribadisco quindi il mio grazie e presto incontrerò i vertici dell’Arma per ringraziarli personalmente”.

