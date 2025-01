Militello in Val di Catania, la visita del presidente della Repubblica

Il programma della giornata

CATANIA – Tutto pronto per la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Militello in Val di Catania. Una giornata storica per il comune calatino e l’intero comprensorio.

“Lo accoglieremo come merita per la sua storia, per il suo valore, e per come ogni giorno con equilibrio esercita la funzione di garante della nostra Carta Costituzionale”, aveva dichiarato il primo cittadino, il parlamentare regionale del Partito democratico Giovanni Burtone, annunciando l’arrivo del capo dello Stato.

Il programma

L’arrivo del presidente della Repubblica è previsto alle 16:30, quando depositerà una corona di alloro al monumento dedicato agli Eroi della Resistenza.

A seguire, ci sarà l’inaugurazione del plesso scolastico “Pietro Carrera”, recentemente ristrutturato, e la visita alla scuola.

Infine, Sergio Mattarella è atteso al Palazzetto dello sport per l’incontro con la cittadinanza. Sarà il sindaco Giovanni Burtone a porgere il saluto a nome della comunità.

Note operative

L’accesso ai varchi per il controllo dei pass d’ingresso al Palazzetto dello Sport avverrà esclusivamente dalle ore 15 alle ore 16.

I varchi d’ingresso per il palazzetto dello sport saranno collocati: in via medaglia d’oro Scirè Risichella angolo viale Rimembranze e in prossimità della rotonda su viale Regina Margherita.

I parcheggi per gli invitati che provengono da fuori paese sono collocati in fondo al viale Regina Margherita. Quanti vorranno assistere potranno immettersi negli appositi spazi sul viale Regina Margherita accedendo dal varco di via Filippo Majorana.

Gli accompagnatori degli alunni che assisteranno alla cerimonia di inaugurazione del plesso scolastico “Pietro Carrera”, dall’esterno, potranno sostare in via Giovanni Verga dove è stato predisposto apposito varco d’ingresso.