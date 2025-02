Milleproroghe, sì alla fiducia: le novità su rottamazione quater e magistrati

Ecco cosa contiene il decreto legge

ROMA – La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Milleproroghe. I sì sono stati 182, i no 110, gli astenuti 3. Ecco cosa prevede.

Milleproroghe, cosa prevede

Il via libera definitivo di Montecitorio è atteso per domani. Il testo è in seconda lettura e non è stato modificato nel secondo passaggio parlamentare: il provvedimento è dunque destinato a diventare legge a breve.

Tra le novità nel decreto legge: riammissione, con condizioni, alla ‘rottamazione quater’ per i contribuenti che avevano aderito all’operazione, ma erano decaduti dal beneficio fiscale per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate. Sarà possibile essere riammessi inviando la richiesta entro il 30 aprile 2025.

Magistrati, le porte girevoli

L’obbligo di ‘decantazione’ per tre anni senza ruoli di vertice per i magistrati che avevano ricoperto ruoli apicali politico amministrativi, viene di fatto sospeso e tornerà a decorrere solo dal 31 agosto 2026.

Quindi tutti i magistrati nominati da questo governo, si spiega nell’opposizione, non avranno vincoli una volta rientrati in magistratura.

Perché tale vincolo, previsto dalla riforma Cartabia, tornerà ad esistere solo per quelli che assumeranno incarichi dopo l’agosto 2026. A prevederlo è l’articolo 10 del decreto Milleproroghe al comma 8-ter. L’articolo 10, comma 8-ter, prevede, infatti, l’applicazione della riforma in materia di ricollocamento a seguito dell’assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali, presso le Amministrazioni Pubbliche titolari di interventi per il PNRR, solo agli incarichi assunti dopo il 31 agosto 2026.

Tutti i bonus previsti nel 2025

