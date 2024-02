Ponte sullo stretto, minacciato di morte il senatore leghista Nino Germanà

Le intimidazioni sui social e la solidarietà della politica

MESSINA – Minacce a Nino Germanà: il senatore della Lega ha comunicato di avere ricevuto minacciato di morte sui social per il suo appoggio al Ponte sullo stretto. lo ha comunicato lo stesso senatore della Lega, in un messaggio sul suo profilo Facebook in cui ha citato le parole dell’intimidazione. Sostegno a Germanà da parte del presidente della Regione Renato Schifani, del vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino e dal senatore e coordinatore regionale della Lega Claudio Durigon.

Le minacce a Nino Germanà

Il senatore leghista scrive sul suo profilo: “Mi hanno augurato di saltare in aria con una bomba, come Feltrinelli. Ponte e Libertà”.

In seguito alle minacce è arrivata la solidarietà del presidente della Regione Schifani: “Esprimo solidarietà e vicinanza – si legge in un comunicato – al senatore Nino Germanà al quale, sui social, è stata augurata la morte per la sua posizione a favore del Ponte sullo Stretto. Germanà è un uomo al servizio delle istituzioni e sono certo che non si farà intimidire da queste frasi di odio ingiustificato. Non bisogna mai dimenticare che la democrazia si fonda sulla pluralità delle opinioni e non sulle minacce”.

Sammartino: “Lavoriamo per la Sicilia”

Solidarietà al senatore leghista anche dall’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, che in un post su Facebook scrive: “Esprimo la mia totale solidarietà al senatore e amico Nino Germanà minacciato di morte da chi vigliaccamente pensa di dimostrare il dissenso attraverso becere intimidazioni. Chi crede nelle proprie idee non teme il confronto, chi scade nella minaccia dimostra soltanto debolezza. Noi continuiamo a lavorare per la Sicilia con ancora più entusiasmo perché siamo convinti che il Ponte sullo Stretto farà da volano allo sviluppo della nostra terra con buona pace dei professionisti del no”.

Durigon: “A fianco di Germanà”

“Solidarietà al collega senatore Nino Germanà – scrive il senatore e coordinatore della Lega in Sicilia Claudio Durigon – a cui è stata augurata la morte sui social solo perché sta svolgendo il suo lavoro istituzionale con grande senso di responsabilità. Posizioni politiche diverse non giustificano tanto livore nei confronti di chi ogni giorno si batte con determinazione per garantire ai siciliani una infrastruttura strategica ed essenziale per il rilancio economico di tutta l’isola. Sono certo che Nino non si farà intimidire da attacchi inqualificabili che nulla hanno a che vedere con il confronto democratico a cui la Lega si ispira. Andiamo avanti, insieme, nel solo interesse dei siciliani”.