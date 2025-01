Minacce al sindaco di Floridia: le reazioni e la solidarietà

Anci Sicilia esprime vicinanza a Marco Carianni

PALERMO – “Voglio esprimere solidarietà nei confronti del sindaco di Floridia, Marco Carianni, destinatario di una lettera in cui viene minacciato”. Lo dice il deputato regionale del Pd Tiziano Spada.

La minaccia

Carianni su Fb ha scritto: “Sono appena rientrato da Londra e, sulla mia scrivania, ho trovato una lettera anonima, che preventivamente era stata consegnata al protocollo generale del Comune dal servizio di posta ordinaria, con la quale mi hanno avvisato, tra le altre cose, che ‘me la faranno pagare’. Non so cosa mi voglio fare pagare e come intendano farlo, ma voglio che sappiano che non li temo e che per me, le loro lettere minatorie, sono e saranno sempre una medaglia al valore Io rappresentare questa città e, in questa città, rappresenta lo Stato”.

“A Carianni mi lega non solo una amicizia profonda – continua Spada – ma anche un rapporto di stretta collaborazione politica, sempre nell’interesse dei cittadini e con la correttezza che ci contraddistingue. Per questo non accetto che chi lavora per migliorare questo territorio deve confrontarsi con atti di tale viltà, non solo per l’anonimato da cui derivano ma anche per il tentativo di destabilizzare un’azione concreta che sta portando avanti Carianni insieme alla sua squadra di governo”.

La solidarietà di Anci Sicilia

“Esprimiamo la nostra solidarietà a Marco Carianni, sindaco di Floridia, per l’inquietante atto intimidatorio perpetrato ai suoi danni in queste ultime ore”.

Lo affermano Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia, dopo aver appreso la notizia relativa alla lettera minatoria recapitata al sindaco della città siracusana.

“Siamo certi – aggiungono Amenta e Alvano – che il primo cittadino di Floridia reagirà con coraggio alle minacce ricevute, continuando a lavorare nell’interesse dei propri concittadini e del proprio territorio”.