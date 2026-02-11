Minacce sui social al giornalista Palazzolo da un anno sotto scorta

Nei giorni scorsi ha raccontato il concerto del neomelodico Anthony in una sala Bingo Snai con dei boss in prima fila

PALERMO – Il giornalista Salvo Palazzolo ha presentato una denuncia per le frasi minacciose apparse su Instagram: “Giornalisti sporchi infami”, si legge in un post. “Fucilata in mezzo agli occhi no?”, si legge in un altro.

Palazzolo della redazione palermitana di Repubblica, nei giorni scorsi ha raccontato il concerto del neomelodico Anthony in una sala Bingo Snai. In prima fila, ha raccontato, c’erano due boss già condannati in appello: Giuseppe Caserta e Claudio D’Amore.

Il giornalista, che dal gennaio 2025 vive sotto scorta, ha pubblicato un video in cui si vede il neomelodico napoletano cantare un brano che parla di due uomini tornati in libertà dopo anni di carcere. In un filmato sui canali social di Repubblica Palazzolo denuncia il pericolo che alcuni boss scarcerati possano tornare a prendere il comando in Cosa nostra.