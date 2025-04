Alcuni ragazzi del quartiere si sono presentati armati di coltellini

PALERMO – Un gruppo di 123 persone, tra studenti e insegnanti del liceo Rinaldini di Ancona, accompagnato da una guida, è stato minacciato durante la visita nella casa museo del beato Giuseppe Puglisi, nel quartiere Brancaccio a Palermo.

Alcuni ragazzi si sono rivolti in tono minaccioso, mostrando anche dei coltellini, a una parte dei visitatori che aveva già terminato il giro e attendevano gli ultimi allievi e insegnanti per andare via. Sia gli adulti sia gli studenti si sono molto impauriti e sono scappati raggiungendo i pullman che sostavano in via dei Picciotti.

Le parole del beato Puglisi

“Vorrei conoscere i motivi che vi spingono a ostacolare chi tenta di educare i vostri figli al rispetto reciproco, ai valori della cultura e della convivenza civile parliamone, spieghiamoci e ricordate: chi usa la violenza non è un uomo, si degrada da solo al rango di animale” sono le parole con cui don Pino Puglisi si era rivolto direttamente ai mafiosi nel corso di una delle sue ultime omelie, con voce ferma.

“Anche noi oggi – dice il presidente del Centro di Accoglienza ‘Padre Nostro’, Maurizio Artale – riteniamo di dover usare la stessa fermezza per evitare che episodi simili siano derubricati a ragazzate. In circa 10 anni si è registrata una triste sequela di atti vandalici, puntualmente denunciati nella ferma convinzione che l’esercizio della capacità riparativa delle ferite del territorio abbia un valore simbolico, oltre che materiale, e che possa rappresentare la goccia che scava la pietra”.

Minacce “sintomatiche di un’allergia allo Stato”

“L’episodio avvenuto ieri a Brancaccio è grave perché sintomatico di un’allergia che ancora persiste verso lo Stato in alcuni abitanti del quartiere. Questa ‘allergia’ va combattuta con interventi di prevenzione e sociali“. A scriverlo in una nota è il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, Forza Italia.

“È una situazione ben chiara ai volontari del Centro Padre Nostro fondato da don Pino che portano con coraggio e valorosamente avanti la sua opera così come è lo è alle forze dell’ordine. Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani – al quale va il plauso per l’azione di impulso incessante di contrasto alla criminalità in città – mi ha assicurato che il comitato per la sicurezza si occuperà della vicenda già la prossima settimana mentre proseguono le indagini per identificare i ragazzi responsabili della bravata di ieri”, conclude Mulè.