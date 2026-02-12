 Minaccia allevatore e uccide il bestiame per accaparrarsi terreni, arrestato
Minaccia e uccide il bestiame per accaparrarsi dei terreni, arrestato

Dovrà rimanere ai domiciliari con il braccialetto elettronico
NEL MESSINESE
SAN FRATELLO (MESSINA) – Un allevatore di San Fratello, 47 anni, è stato arrestato stamane e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri di Santo Stefano di Camastra per estorsione aggravata, furto e uccisione di animali. L’indagine è coordinata dal pm Andrea Apollonio della procura di Patti, diretta da Angelo Cavallo e condotta dai carabinieri di San Fratello e Santo Stefano di Camastra.

Dal 2019, dietro minacce, l’indagato avrebbe costretto allevatori di San Fratello e Acquedolci ad abbandonare i terreni di loro proprietà per potersene accaparrare e sfruttarli abusivamente per far pascolare le proprie mandrie. In più occasioni, per vincere la resistenza delle vittime – erano stati compiuti anche danneggiamenti e furti di bestiame, e una volta era stata uccisa una capra. 

