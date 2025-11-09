Minaccia l’ex e distrugge con una mazza un b&b: arrestato a Cefalù

Anni di violenze e vessazioni. Un 39enne in manette

CEFALU’ (PALERMO) – Ha chiesto aiuto in preda alla disperazione. Mentre componeva il 112, il suo ex compagno impugnava una mazza da baseball e la minacciava. Momenti da incubo a Cefalù, in provincia di Palermo, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni. Già noto alle forze dell’ordine, è accusato di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato e minacce.

La violenza a Cefalù

Quando la vittima ha lanciato l’allarme, stava distruggendo i locali di un b&b di proprietà della donna, colpendo gli arredi e i suppellettili della struttura ricettiva, “mosso da intenti ritrsivi e intimidatori nei confronti dell’ex compagna”, precisano i carabinieri. Una furia che si sarebbe scatenata al culmine di anni di violenze e vessazioni, come la donna ha avuto il coraggio di raccontare ai militari.

Minacce e maltrattamenti si sarebbero verificati anche davanti ai figli minori della coppia. La donna sarebbe anche stata minacciata con una pistola che il compagno deteneva illegalmente, come ha confermato la successiva perquisizione effettuata nell’abitazione.

La perquisizione

I carabinieri, in questa circostanza, hanno infatti trovato una pistola a pallini priva del tappo rosso, ma anche una piccola quantità di hashish, un bilancino di precisione e la mazza utilizzata durante il raid distruttivo.

Per lui sono scattate le manette ed è stato trasferito nel carcere di Termini Imerese. L’arresto è stato convalidato: disposti il divieto di dimora nel comune di Cefalù, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico.