"Il governatore Schifani deve potere contare su una squadra al completo e all'altezza"

PALERMO – “Sul riassetto della giunta siciliana serve fare presto: si è già perso troppo tempo e il presidente della Regione Renato Schifani deve poter contare su una squadra al completo e all’altezza delle sfide”. Così il neo commissario di Forza Italia in Sicilia, Nino Minardo, contattato dall’Ansa.

Minardo: “No al cambio di deleghe”

“Per quanto riguarda Forza Italia, la linea è chiara: non intendiamo cambiare deleghe – aggiunge -. Nell’ultimo scorcio della legislatura non è pensabile riassegnare le competenze, per una questione di coerenza amministrativa e di indirizzo politico. L’obiettivo è garantire stabilità ed efficacia dell’azione di governo”.

I tempi del rimpasto

Si tratta della prima uscita pubblica di Minardo dal giorno della sua nomina a commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. I tempi del rimpasto, come scritto da LiveSicilia, sono strettissimi e le dichiarazioni del neo commissario regionale di Forza Italia lo confermano.