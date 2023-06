Fa un occhio nero a sua madre per rubarle 100 euro, un arresto a Mineo

I carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato un ventiduenne per lesioni, maltrattamenti ed estorsione aggravata: l’arresto a Mineo

MINEO (CATANIA). Colpisce in faccia e a schiaffi la mamma di 62 anni per estorcerle 100 euro. E’ avvenuto a Mineo, dove i Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato in flagranza un pregiudicato di Ramacca di 22 anni. Le accuse sono estorsione aggravata, lesioni personali e maltrattamento in famiglia.

In particolare, i militari sono intervenuti nell’abitazione della madre del ventiduenne, una casalinga di 62 anni a Mineo, dove era stata segnalata una lite. Giunti all’ingresso, hanno sentito un uomo intento a discutere animatamente con una donna e, successivamente, un forte trambusto.

Dopo aver suonato con insistenza il citofono, sono stati accolti dal giovane, che, infastidito, ha esordito dicendo: “Adesso uno non può nemmeno litigare con la mamma che subito venite, chi vi ha chiamati? Da chi siete stati allertati?”.

I Carabinieri, insospettiti dalle affermazioni del giovane, si sono messi alla ricerca della donna, trovandola sdraiata sul letto in evidente stato confusionale, con l’occhio sinistro tumefatto, gonfio e con escoriazioni.

Gli immediati accertamenti effettuati, corroborati dalla denuncia della vittima, hanno permesso di ricostruire che ad aggredirla era stato il figlio. Figlio che poi, dopo averla presa a schiaffi e colpi al volto, l’avrebbe minacciata di morte e poi rapinata di 100 euro.

L’episodio rientrerebbe in un quadro più ampio di reiterate minacce e maltrattamenti subiti dalla donna, mai denunciati per paura. La vittima, a causa dell’aggressione, è stata portata in ospedale, dove è stata visitata e poi dimessa con 15 di prognosi. Il ventiduenne è stato invece posto ai domiciliari.