Mineo, commozione e rabbia per l’ultimo saluto ai tre agenti penitenziari

Le vittime dell'incidente sulla Statale 385

MINEO (CATANIA) – E’ stato l’ultimo e solenne saluto per Giovanni Barbanti, Giuseppe Spampinato e Pietro Tatoli. Nella chiesa di Santa Maria Maggiore, un’intera comunità ha reso omaggio ai tre agenti di polizia penitenziaria coinvolti mortalmente nell’incidente di sabato scorso lungo la Statale 385.

Tanta commozione ma anche tanta rabbia per un fatto tragico e inaccettabile.

Ad officiare il rito funebre, il vescovo di Caltagirone Monsignor Calogero Peri. Presente anche il Prefetto di Catania, Sua Eccellenza Maria Carmela Librizzi.



Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita dei tre feretri dalla chiesa per una tragedia che ha profondamente scosso il paese di Mineo. Per la giornata di ieri, giorno dei funerali, il sindaco Giuseppe Mistretta ha proclamato il lutto cittadino.