Mineo, transito vietato ai mezzi pesanti sul ponte della provinciale 182

L'ordinanza della Città metropolitana: "Motivi di sicurezza"

1' DI LETTURA

CATANIA – Vietato il transito di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate sul ponte 6 della strada provinciale 182, in territorio di MIneo. La chiusura, che ha effetto immediato ed è a tempo indeterminato, è stata decisa per motivi di sicurezza e in attesa di lavori strutturali sul ponte stesso.

L’ordinanza emessa dalla Città metropolitana di Catania vieta inoltre il transito su un tratto della stessa provinciale 182, dall’intersezione con la provinciale 179 fino al chilometro 2+100, ad esclusione dei residenti e proprietari dei fondi latistanti la sede stradale, che potranno continuare a transitare ad una velocità massima di 20 chilometri orari con mezzi di massa inferiore a 3,5 tonnellate.

I conducenti hanno l’obbligo di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di prescrizione. Resta in vigore la precedente ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti anche su un altro ponte della provinciale 182, al chilometro 4+850, ai confini con l’Ennese.