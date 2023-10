Mini crociere alle Egadi, multate dalla finanza 7 imbarcazioni

Accertate violazioni in merito alla somministrazione di cibi e bevande a bordo

TRAPANI – Sette imbarcazioni che svolgono nelle Egadi mini crociere sono state multate dai finanzieri del reparto operativo aereo navale di Palermo per 30 mila euro per non avere rispettato le norme sulla somministrazione di cibi e bevande a bordo. I natanti sono stati attesi in banchina al ritorno delle escursioni.

Per tutte è sette è scattata la denuncia per non comunicato il servizio di ristorazione all’agenzia delle dogane e dei monopoli, in violazione della normativa fiscale sulle accise. Per quattro è stata anche accertata anche la somministrazione di alimenti e bevande senza la comunicazioni all’autorità sanitaria marittima.

Altre 3 imbarcazioni non rispettavano, secondo l’accusa, la normativa sanitaria Haccp relativa alla corretta formazione del personale in merito alla manipolazione di alimenti mentre in un caso un’imbarcazione, adibita ad uso diving, veniva impiegata per noleggio, in maniera difforme rispetto a quanto prescritto dalla licenza di navigazione. Infine è stata rilevata anche la presenza di 3 lavoratori in nero, in relazione ai quali è scattata la cosiddetta maxi sanzione.