Concorso, ministero della Difesa: sono 111 i posti disponibili

Tra le sedi di assegnazione anche la Sicilia

PALERMO – Ministero della Difesa. Indetto il concorso pubblico per esami per il reclutamento di 111 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, nei ruoli dell’Agenzia Industrie Difesa – Area Assistenti.

Ministero della Difesa: concorso

I 111 posti messi a concorso dal ministero della Difesa si dividono in due categorie: 95 sono destinati al profilo di assistente, per il quale è richiesto il diploma di scuola superiore; mentre 16 riguardano il profilo di funzionario, per il quale è necessaria una laurea.

I profili

I profili professionali ricercati comprendono ruoli di tipo amministrativo, tecnico e sanitario. I funzionari, in particolare, verranno inseriti in ambiti amministrativi, scientifici, ambientali e informatici, rispondendo alle diverse esigenze dell’Agenzia.

Le sedi in Italia

Le sedi di assegnazione sono distribuite su tutto il Paese. In particolare: Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Sicilia.

I requisiti

È necessario essere cittadini italiani o di un altro Paese dell’Unione Europea. È richiesta inoltre l’idoneità fisica all’impiego, l’assenza di condanne penali e il possesso del titolo di studio corrispondente al profilo per cui ci si candida. Non ci sono limiti di età per l’accesso.

Come si svolgerà la selezione

La procedura selettiva prevede una sola prova scritta, che consisterà in 40 domande a risposta multipla da svolgere in 60 minuti. Il punteggio massimo ottenibile sarà di 30 punti. I quesiti riguarderanno principalmente le materie specifiche relative al profilo scelto, ma anche competenze trasversali di base.

Come candidarsi al concorso del Ministero della Difesa

Le domande devono essere presentate attraverso il portale del reclutamento pubblico inPA.

