La violenza forse al culmine di una discussione

Un ragazzo minorenne è stato accoltellato al collo in via Tiburtina a Roma da un diciassettenne. I due giovanissimi si trovavano davanti al McDonald’s quando, forse al termine di una lite, si è verificata la colluttazione. Il diciassettenne ha estratto un’arma da taglio e ha sferrato i colpi, facendo cadere per terra il giovane.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia, che hanno identificato e denunciato l’aggressore, che è stato fermato per tentato omicidio. Il ragazzo colpito dalle coltellate è stato trasportato in ospedale al Policlinico Umberto I.