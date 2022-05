“Mio figlio è autistico e nessuno ci dà la casa”

Il dramma di Rosamaria Caputi, attrice e mamma catanese.

Sentirsi dire di no più volte e capire che c’è un problema. E quel problema ha le dimensioni e l’umanità di un bambino. Autismo. Ecco di che si tratta. Per questo motivo, Rosamaria Caputi, mamma di origini catanesi che vive nella Capitale, si è vista più volte rifiutare la case in cui vive. Evidentemente, i tratti speciali di suo figlio fanno impressione, anzi paura. Ma paura di che? Ecco la sia testimonianza: “Avrei voluto evitare di postare – scrive via Facebook – quanto segue, non tanto per il pudore di condividere i miei fatti privati, quanto perché speravo e credevo di farcela da sola, come sempre. Ma stavolta il muro si è alzato. Non trovo casa, non mi danno casa appena tra i redditi che presento si accorgono che una parte deriva dagli aiuti economici statali a mio figlio, con diagnosi di spettro autistico”.

Quel che fa più male è l’ipocrisia. Rosamaria Caputi non ci gira attorno e scrive ciò che pensa: “Mentre la società a una buona distanza si nasconde dietro solidarietà e accoglienza a parole o citazioni, quando deve dimostrare coi fatti questi buoni sentimenti, si allontana, ti rifiuta. Triste dirlo, ma è così. Proprietari e condomini assaliti da paure insensate non vogliono avere a che fare con le famiglie ai loro occhi ”anormali”: una vedova accompagnata da due figli e”mezzo”. A nulla vale che io spieghi come viviamo, quali siano i nostri beneducati comportamenti, gli ausili da parte di assistenti, terapisti e varie. E sono disperata, inutile far finta”.

Dietro l’appello non c’è tuttavia l’intenzione di sollevare chissà quale moto d’indignazione, ma arrivare a una soluzione concreta del problema casa: “Non scrivo per avere cuori, ma per chiedervi se avete amici a Roma che possano darmi una mano, un aiuto pratico, uno straccio di referenza, visto che sono sola, se conoscete agenti immobiliari seri, contattatemi. Le zone che cerco sono quelle che possano mantenere l continuità scolastica e assistenziale di mio figlio: Monteverde, Ostiense, Garbatella, Marconi. Grazie”.