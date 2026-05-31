 Furto da film a Misilmeri, i ladri si calano dal tetto nello store Expert City
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Misilmeri, maxi furto allo store Expert City: il bottino è 50mila euro

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I ladri si sono calati dal tetto
PROVINCIA DI PALERMO
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MISILMERI – Maxi furto a Misilmeri: nel mirino un centro commerciale, il punto vendita Expert City, dove i ladri sono riusciti a penetrare calandosi dal tetto e riuscendo a portare via un bottino del valore di circa 50.000 euro, concentrandosi su dispositivi di ultima generazione.

Dopo essere saliti sulla copertura dell’edificio commerciale, hanno utilizzato una motosega per tagliare il tetto in legno, creandosi così un varco d’accesso dall’alto. Ed hanno rubato un centinaio di telefoni cellulari.

Sono successivamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi scientifici e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per identificare i componenti della banda.

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