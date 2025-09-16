Miss Italia, Katia Buchicchio è la prima vincitrice con l’apparecchio ai denti

La 18enne lucana studia per diventare dentista

Ha appena 18 anni, arriva dalla Basilicata e con la sua vittoria a Miss Italia 2025 ha acceso un dibattito che va oltre la passerella. Katia Buchicchio non ha nascosto nulla, nemmeno quel dettaglio che fino a pochi anni fa sarebbe stato visto come un ostacolo: l’apparecchio ai denti.

Proprio da quel sorriso “non convenzionale” emerge il messaggio più potente: la bellezza non è sinonimo di levigatezza artificiale, ma di autenticità. Quell’apparecchio diventa emblema di un nuovo modo di intendere la femminilità: non un difetto da correggere, ma un tratto distintivo da esibire.

È il segno tangibile di una trasformazione culturale: la normalità si fa modello, le differenze diventano valore aggiunto. Una visione che si intreccia con la filosofia della body positivity, da tempo impegnata a liberare i corpi dal peso di ideali irraggiungibili e a restituire dignità a ogni forma di bellezza.

Ottantasei anni di Miss Italia, specchio dell’evoluzione del costume

Il concorso non è mai stato solo un titolo da indossare: Miss Italia ha raccontato per decenni le metamorfosi del Paese. Dagli anni del dopoguerra, segnati dalle “maggiorate” simbolo della rinascita, all’era delle miss impeccabili, fino a oggi, quando a trionfare è una ragazza che sul palco porta con sé tutto ciò che la rende reale.

Katia Buchicchio studia odontoiatria e non ha paura di mostrarsi così com’è: il suo sorriso con l’apparecchio segna la distanza dai cliché e avvicina la reginetta alle ragazze comuni. È l’immagine di una bellezza che non insegue più modelli perfetti, ma che sceglie di assomigliare alla vita di tutti i giorni.

È la prima volta che vince la Basilicata

“Una cosa che ho notato quando le ho messo la fascia, non si era mai visto. Ma va bene”, ha detto Patrizia Mirigliani, a proposito dell’apparecchio ai denti mostrato in eurovisione dalla neo Miss Italia. La corona della studentessa originaria di Anzi, in provincia di Potenza, segna una svolta nella storia del concorso ideato da Enzo Mirigliani.

La giovane non è soltanto la prima vincitrice con l’apparecchio ai denti. Katia Buchicchio ha infatti regalato alla Basilicata il suo primo titolo assoluto in 86 edizioni. Fino a oggi il podio delle regioni più vincenti apparteneva a Lazio (13 corone), Lombardia e Sicilia (11 a testa).

Patrizia Mirigliani, Katia Buchicchio e Francesca Pascale (Foto Instagram)

Katia Buchicchio incoronata Miss Italia, la dedica al padre

Oltre agli studi universitari, Katia Buchicchio porta avanti la passione per il ricamo e il cucito ereditata da nonne e zie e profondamente radicata nella tradizione della sua terra. Fidanzata con Michael, la neo Miss Italia ha dedicato la vittoria al padre Antonio, al suo fianco in tutte le selezioni a cui ha partecipato.

Guardando al futuro, la 18enne lucana ha condiviso i suoi progetti: “Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo”. A condividere la gioia della proclamazione, oltre al padre Antonio, c’erano la madre Rosanna e la sorella Lucrezia.

La mamma ha tracciato un ritratto della figlia: “Katia è paziente e rispettosa, legata alle tradizioni, alla famiglia e alla sua terra. Caratterialmente caparbia e determinata, a volte un po’ ostinata, non si ferma di fronte alle difficoltà ma la sua forza è stata prendere questa esperienza come un gioco”.

