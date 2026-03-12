 Iraq, missile colpisce una base militare italiana
Missile contro una base italiana in Iraq, Crosetto: “Stanno bene”

La condanna del governo
MEDIO ORIENTE
di
ROMA – Un missile ha colpito la base militare italiana a Erbil, in Iraq. A confermarlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto. “A quanto si apprende, non ci sono feriti tra i militari italiani, né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene” ha affermato.

Tajani: “Ferma condanna”

“Ferma condanna” per l’attacco è arrivata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha parlato con l’ambasciatore d’Italia in Iraq. “Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker” ha detto.

