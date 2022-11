Missili sulla Polonia, convocato un G7 d’urgenza a margine del G20 a Bali

La Polonia è in allerta, chiede di attivare l'art.4 dell'Alleanza Nato

1' DI LETTURA

ROMA – “Siamo d’accordo di rimanere in stretto contatto per determinare i passi successivi appropriati man mano che le indagini procedono”: lo afferma un comunicato congiunto dei leader del G7 e della Nato diffuso al termine della riunione d’urgenza convocata a margine del G20 in corso a Bali, dopo che missili di fabbricazione russa, ma che potrebbero essere anche sistemi antiaerei provenienti dall’Ucraina, sono caduti sulla Polonia uccidendo due persone.

La Polonia è in allerta, chiede di attivare l’art.4 dell’Alleanza (la consultazione tra Paesi membri in caso di aggressione ad uno di essi) ma il premier polacco Morawiecki fa appello alla calma e anche la Francia invita alla cautela. Il presidente Duda afferma che non vi sono al momento “prove inequivocabili” sulla provenienza dei razzi e Biden giudica “improbabile” che vengano dalla Russia, pur condannando i massicci attacchi sferrati in Ucraina durante il G20. Mosca nega e accusa Kiev di voler favorire una escalation del conflitto. Il segretario dell’Onu Guterres sollecita una “indagine approfondita”.