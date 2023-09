Missione a Bruxelles per aziende e imprenditori catanesi

Iniziativa della Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti

CATANIA – Nella Giornata delle eccellenze italiane a Bruxelles il segretario della Cidec (Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti), Lorenzo Costanzo, ha accompagnato diverse aziende al convegno internazionale presso il Parlamento Europeo.

Un incontro che ha coinvolto aziende etnee e istituzioni. In particolare, nell’appuntamento principale ed al tavolo moderato da Leonardo Panetta, corrispondente Mediaset a Bruxelles, hanno partecipato: Raffaele Stancanelli – Vicepresidente Commissione Giuridica e componente Commissione Pesca al Parlamento Europeo, Stefano Verrecchia – Ambasciatore della Repubblica Italiana presso l’Unione Europea, Nicola Procaccini – Presidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, Carlo Fidanza – Capodelegazione Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, da remoto Mario Pozza – Presidente Assocamerestero, Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero, Domenico Mauriello – Segretario Generale Assocamerestero, Associazione delle Camere di commercio italiane all’estero, Tindaro Paganini – Direttore Ufficio ICE di Bruxelles, Fabio Morvilli – Presidente della Camera di commercio Belgo-Italiana e Presidente della Camera di commercio Italo Lussemburghese, prendendo in analisi le politiche europee e le relative opportunità di sviluppo all’estero per i prodotti italiani.

A rappresentare la Sicilia numerose aziende, tra cui Oranfresh, Camiceria Lorenzino, Oleificio Consoli, Apicoltura Rosaria Coco, Aurea Pasticceria Siciliana, gruppo Arancio Solandia e Liquori dell’Alchimista.