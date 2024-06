Misterbianco, un incendio cancella un deposito d’abbigliamento

I vigili del fuoco hanno scongiurato danni peggiori

MISTERBIANCO (CATANIA) – È andato completamente distrutto a causa di un rogo che si è sviluppato nel corso della notte. Un capannone di Via Zenia a Misterbianco e che ospitava un grande negozio di abbigliamento è stato divorato dalle fiamme.

Solo l’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero anche tutt’attorno alla struttura. Sul posto, i pompieri di Catania Nord e Sud, di Paternò e due autoscale del Comando Provinciale.

Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’incendio.

