Misterbianco, morto il Cavaliere della Repubblica Emilio Palmeri

MISTERBIANCO – Aveva iniziato a lavorare a 18 anni e, da allora, non si era mai fermato. Fino a ieri mattina, quando è morto all’età di 71 anni. Emilio Palmeri, misterbianchese, proprietario di un’azienda di commercializzazione di pneumatici, aveva iniziato accanto al padre nel 1962. Con lui anche il fratello Giuseppe, morto ieri poco dopo Emilio. A darne notizia, oltre ai media di settore, anche l’amministrazione comunale di Misterbianco, con un messaggio a firma del sindaco Marco Corsaro.

Palmeri, per nove anni assessore allo Sviluppo economico a Misterbianco e “brillante imprenditore”, come lo definisce Corsaro, “con l’abnegazio, l’entusiamo e l’impegno accanto ai suoi dipendenti riesce a inanellare un successo dietro l’altro, portando la sua azienda a essere uno dei punti di riferimento nella distribuzione dei pneumatici non solo in Sicilia, ma anche in Calabria”.

Meriti imprenditoriali che gli sono valsi, nel dicembre 2018, l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica conferitagli dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Emilio – prosegue il primo cittadino misterbianchese – oltre a curare la sua attività è stato impegnato con passione per anni nell’amministrazione del Comune e per l’amore per il suo paese non ha mai fatto mancare il supporto e quello della sua azienda alle varie iniziative che avevano come riferimento Misterbianco”.