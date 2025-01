Traffico paralizzato in direzione del capoluogo etneo

IN BREVE

CATANIA – Un tamponamento che ha coinvolto almeno cinque mezzi si è verificato lungo la Strada Statale 121. Non risultano gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi ma sul tratto in direzione Catania si è verificata una lunga coda di automobili.

Sul posto, le forze dell’ordine per eseguire i rilievi.