Misterbianco, prima trascrizione di un bimbo figlio di coppia omogenitoriale

L'annuncio del sindaco Corsaro

MISTERBIANCO (CATANIA) – Questa mattina l’ufficio di stato civile del comune di Misterbianco ha proceduto alla prima trascrizione di un bambino figlio di due madri. “Dando applicazione – si legge in una nota – alla giurisprudenza consolidata in materia e alle determinazioni pregresse della giunta municipale”.

Lo rende noto il sindaco Marco Corsaro: “La trascrizione odierna è la prima per la nostra città – afferma – e pone il nostro Comune al passo con le evoluzioni normative in atto ormai da anni in Italia, con l’obiettivo di garantire la tutela del minore e una stabilità nelle relazioni familiari che sia anche giuridica. La città di Misterbianco guarda alle esigenze dei suoi concittadini e, soprattutto, alla tutela dei più piccoli”.

L’assessore alle politiche sociali Marina Virgillito ha aggiunto: ”La centralità dei diritti dei minori è sempre stata la bussola che guida il nostro lavoro: nessun bambino deve sentirsi diverso. Oggi, con questo atto all’interno di una cornice giuridica nazionale ormai chiara sui figli di coppie omogenitoriali, confermiamo l’impegno a costruire una città inclusiva e solidale.