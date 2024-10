Mobility Expo, a Palermo sfila l’auto elettrica di ultima generazione VIDEO

Un salone a cielo aperto in piazza Verdi

PALERMO – Un salone a cielo aperto con auto elettriche ed elettrificate all’ultimo grido ininterrottamente fruibile al pubblico per tre giorni di fila in pieno centro città a Palermo. È il ‘Mobility Expo’, l’evento inaugurato a Palermo in piazza Verdi, nello spazio antistante il Teatro Massimo, dall’assessore comunale alle Attività produttive ed economiche, Giuliano Forzinetti, e dal direttore di Sicilia Motori, Dario Pennica.

L’evento

A partire da oggi, venerdì 25 ottobre, e fino a lunedì, anche durante la notte, i nuovi modelli di auto rimarranno esposti in strada, nella loro prima grande apparizione davanti al pubblico. I palermitani potranno così osservare da vicino alcune delle più recenti novità tecnologiche in tema di mobilità elettrica su ruota.

I partecipanti potranno approfondire i dettagli tecnici, le prestazioni o conoscere qualsiasi altra curiosità sui veicoli, utilizzando il proprio smartphone. Accanto ad ogni auto, su degli appositi totem, è infatti posizionato un Qrcode da inquadrare che contiene tutte le specifiche del mezzo.

Le auto esposte

Tra le anteprime in esposizione al Mobility Expo saltano subito all’occhio sicuramente: l’Abarth 600, la cinese Dong Feng Box, la Renault R5 ora in versione elettrica, la Grande Panda di Fiat e l’inedita spider Cyberster del marchio inglese MG.

Fra le più recenti novità, invece: il Suv compatto Junior di Alfa Romeo, la piccola elettrica Dacia Spring, il crossover elettrico Ford Explorer, la Jeep Avenger nella versione ibrida, la Kia EV9, la Lancia Ypsilon e le altre Fiat, Topolino e 500e, oltre all’elettrica Peugeot e-208.

A presentare i brand sono state le concessionarie Astercar (Kia), Gibi Auto (Dacia, Dong Feng, Ford, MG e Renault), Nuova Sicilauto (Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia) e Twin System (Peugeot). L’evento è stato organizzato dalla rivista Sicilia Motori con il patrocinio del Comune di Palermo e Assogomma.

Gli appassionati che vorranno guidare i nuovi mezzi, potranno prenotare e registrarsi negli appositi stand per il test drive (che si terrà in un secondo momento in concessionaria). Assogomma darà un omaggio a ciascuno degli iscritti.

La sfida social

Durante il Mobility Expo i visitatori potranno partecipare inoltre alla “sfida social” e ricevere omaggi grazie alle loro attività sui social media.

Utilizzando gli hashtag #mobilityexpo e #siciliamotori, chiunque pubblichi post o reels sui propri profili (Facebook, Instagram, TikTok, X) potrà ottenere dei cadeaux in base al numero di visualizzazioni o interazioni raggiunte.

I gadget e il weekend con l’auto

I premi consistono in abbonamenti alla rivista Sicilia Motori, copie del libro “50 anni di rally in Sicilia” e della nuova pubblicazione a fumetti “La storia dell’automobilismo siciliano”, oltre a gadget ufficiali della manifestazione, come cappellini, t-shirt e felpe.

Una giuria interna selezionerà, per ciascuna delle tre giornate dell’evento, “i contenuti più interessanti come strumento informativo, quelli più originali, i momenti più emozionanti o esperienze particolari vissute durante la manifestazione”.

Al termine del weekend, per ciascun social, sarà scelto il migliore contenuto. Ai creators vincitori verrà data l’opportunità di guidare per un intero weekend l’auto protagonista delle loro pubblicazioni.