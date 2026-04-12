Una quarta persona è in gravi condizioni

MODENA – Tragico incidente nella mattinata di oggi, domenica 12 aprile, poco prima delle 6 a Modena, lungo via Emilia Ovest.

Si sono scontrati un autocarro che trasportava latte e un’auto, nell’impatto sono morte tre persone, una quarta persona versa in gravi condizioni.

Entrambi i veicoli sono usciti di strada terminando la loro corsa nella scarpata a fianco.

Le squadre di soccorso dei vigili del fuoco hanno operato con attrezzature idrauliche per estrarre i quattro occupanti intrappolati tra le lamiere della vettura.

Nonostante la tempestività dei soccorsi per tre degli occupanti il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Il quarto passeggero, estratto vivo ma in gravi condizioni, è stato affidato ai sanitari del 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale.

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