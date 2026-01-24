Modena-Palermo 0-0: termina il primo tempo al “Braglia” – LIVE

La diretta testuale della gara tra i canarini e i rosanero

Modena-Palermo, gara valida per la 21ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è in programma alle ore 17:15 allo stadio “Alberto Braglia”.

Modena-Palermo: la partita

Articolo in aggiornamento

45′ + 1′ – Termina il primo tempo allo stadio “Alberto Braglia”. Poche occasioni nella prima frazione di gioco, con tanto palleggio che non viene concretizzato

45′ – Assegnato un minuto di recupero

36′ – Si abbassano nuovamente i ritmi della gara e sono poche le occasioni create da canarini e rosanero

26′ – Risponde il Palermo con Ranocchia che sugli sviluppi di un calcio d’angolo replica Santoro ma con il mancino, respinge Chichizola

14′ – Santoro fa partire un tiro al volo dalla lunga distanza e colpisce in pieno la traversa

10′ – I primi minuti di gioco sono caratterizzati da una fase di studio da parte di entrambe le compagini

Ore 17:17 – Primo pallone affidato alla squadra di casa, comincia il match al “Braglia”!

Ore 17:14 – Modena e Palermo fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito che anticipano il fischio iniziale della gara

Ore 17:00 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio tra 15 minuti

Ore 16.35 – Squadre in campo per il riscaldamento prima della partita

Modena-Palermo: il tabellino

MODENA: 1 Chichizola, 7 Zampano, 8 Santoro, 11 Mendes, 16 Gerli (C), 17 Massolin, 19 Nador, 20 Nieling, 77 Tonoli, 98 Zanimacchia, 99 De Luca. A disposizione: 13 Laidani, 22 Pezzolato, 2 Beyuku, 6 Magnino, 9 Gliozzi, 18 Pyythia, 23 Di Mariano, 25 Dellavalle, 28 Adorni, 29 Cotali, 33 Cauz, 92 Defrel. Allenatore: Sottil.

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 19 Bereszynski, 21 Le Douaron, 28 Blin, 31 Corona. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Federico Dionisi (L’Aquila). Primo assistente: Dario Garzelli (Livorno). Secondo assistente: Ivan Catallo (Frosinone). Quarto ufficiale: Luca Massimi (Termoli). VAR: Valerio Marini (Roma 1). AVAR: Daniele Perenzoni (Rovereto).

MARCATORI:

NOTE: