All'arrivo della Polizia locale era in stato confusionale

MODICA (RAGUSA) – A Modica un uomo di 60 anni ha ammassato i rifiuti nella vasca da bagno dell’appartamento di una parente e ha dato loro fuoco facendo scattare l’allarme e facendo così arrivare i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Sul posto, in via Sandro Pertini, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale. L’uomo era in stato confusionale ed è stato portato al Pronto Soccorso e ricoverato.

