Ottantenne cerca di salire in aereo con la moglie morta ma viene smascherato

Un dipendente dello scalo: "Le ho preso la mano, la temperatura era bassa"

Un uomo di 80 anni è stato fermato mentre stava per imbarcarsi su un aereo, in Spagna, dopo aver tentato di portare con sé la moglie morta eludendo i controlli di sicurezza.

Come riporta il “Daily Mail”, il personale dell’aeroporto di Tenerife Sud ha notato che la moglie dell’anziano non rispondeva agli stimoli mentre lui la spingeva su una sedia a rotelle per salire a bordo di un aereo.

Durante il controllo dei bagagli, il personale ha verificato le condizioni della donna e si è reso conto che non c’erano segni di vita.

La testimonianza: “Temperatura bassa, non respirava”

“Una guardia di sicurezza si è avvicinata alla donna e l’uomo le ha consegnato la sedia a rotelle. Quando le ha preso la mano, ha notato che aveva una temperatura anormalmente bassa e che non respirava”, ha raccontato un dipendente dell’aeroporto al quotidiano spagnolo “Diario de Avisos”.

“La lavoratrice ha avvisato immediatamente il suo supervisore – ha aggiunto – Nel giro di pochi minuti è stato attivato il protocollo di emergenza e sul posto sono arrivati numerosi addetti alla sicurezza, agenti della Guardia Civil e personale forense”.

Cerca di imbarcarsi sull’aereo con la moglie morta, arrestato

Il marito, che non è stato ancora identificato, avrebbe detto agli investigatori che la moglie era morta alcune ore prima. Tuttavia, i dipendenti sostengono che l’anziano abbia cercato di attribuire la morte della moglie all’aeroporto, un aspetto sul quale gli investigatori stanno indagando.

L’uomo, arrestato dopo l’incidente, ha collaborato con gli agenti. L’indagine sulla morte dell’anziana è ancora aperta e mira a chiarire come sia deceduta e se vi siano responsabilità penali.

Il precedente

Il mese scorso, a Malaga, alcuni vacanzieri avevano riferito che un’anziana passeggera britannica era stata accompagnata in sedia a rotelle su un volo easyJet quando era già morta.

L’89enne era stata aiutata a salire a bordo dell’aereo da cinque suoi familiari. Secondo i testimoni, questi avrebbero detto al personale che non stava bene e che si era addormentata.

Poco prima del decollo, però, l’equipaggio di cabina era stato avvisato che la donna era deceduta. L’aereo è stato fatto rientrare prima di lasciare la pista e il volo ha subito un ritardo di 12 ore.

