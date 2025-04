Molestava gli automobilisti fermi al semaforo: arrestato

Si tratta di un 31enne di origini nigeriane

ACIREALE (CATANIA) – Molestava gli automobilisti fermi al semaforo, in via Loreto, chiedendo denaro con particolare insistenza.

L’uomo, un nigeriano di 31 anni, è stato notato dai poliziotti di una volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale che, proprio in quei minuti, stava transitando in zona, nell’ambito di un pattugliamento di controllo del territorio.

Visto l’atteggiamento tenuto dall’uomo, i poliziotti hanno proceduto al suo controllo. Il 31enne, però, ha cercato in tutti i modi di divincolarsi, respingendo tutti gli inviti alla calma rivolti, in più occasioni, dagli agenti.

Nonostante l’approccio particolarmente pacato, l’uomo ha continuato a mostrare segni d’insofferenza, investendo contro i poliziotti ai quali ha esibito una foto di un permesso di soggiorno che, però, risultava scaduto.

Per verificare meglio la sua posizione ed approfondire gli accertamenti, gli agenti hanno ritenuto di accompagnarlo negli uffici di Polizia.

Per tutta risposta, il 31enne ha opposto una forte e strenua resistenza, buttandosi a terra pur di non salire sull’auto di servizio, facendo cadere anche gli agenti ai quali si era aggrappato per tentare di sfuggire ai controlli e di darsi alla fuga.

Nonostante le contusioni riportate dai poliziotti, l’uomo è stato bloccato e condotto in Commissariato dove è stato arrestato per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, fermando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno, per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari presso la sua attuale residenza a Catania.

Il Giudice ha convalidato l’arresto e, nell’ambito del rito direttissimo, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora con la permanenza in casa dalle ore 20 alle ore 7 di ogni giorno.

Per i poliziotti feriti si è reso necessario il ricorso alle cure sanitarie in Ospedale dove sono stati loro riscontrati traumi alle gambe.