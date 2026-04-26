LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Il molo Favaloro di Lampedusa sarà intitolato a Papa Francesco e saràil suo successore, Leone XIV, a presenziare alla cerimonia. La novità spunta fuori dal programma della visita pastorale di Robert Francis Prevost a Lampedusa.
La visita di Leone XIV a Lampedusa
Il pontefice sarà a Lampedusa, isola che accoglie da sempre i migranti in fuga dal nord Africa, il 4 luglio. Prevost benedirà la targa che intitola il molo a Papa Francesco. Il molo Favaloro è uno dei simboli del fenomeno dell’immigrazione. Si tratta del luogo dove i migranti tratti in salvo nel Mediterraneo sbarcano una volta giunti a Lampedusa. Papa Francesco scelse Lampedusa come prima visita fuori Roma del suo pontificato l’8 luglio 2013 (guarda la fotogallery).