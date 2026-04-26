 Lampedusa, il molo Favaloro prenderà il nome di Papa Francesco
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Il molo Favaloro di Lampedusa sarà intitolato a Papa Francesco

molo Favaloro Lampedusa
La benedizione sarà di Leone XIV
MIGRANTI
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1 min di lettura

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Il molo Favaloro di Lampedusa sarà intitolato a Papa Francesco e saràil suo successore, Leone XIV, a presenziare alla cerimonia. La novità spunta fuori dal programma della visita pastorale di Robert Francis Prevost a Lampedusa.

La visita di Leone XIV a Lampedusa

Il pontefice sarà a Lampedusa, isola che accoglie da sempre i migranti in fuga dal nord Africa, il 4 luglio. Prevost benedirà la targa che intitola il molo a Papa Francesco. Il molo Favaloro è uno dei simboli del fenomeno dell’immigrazione. Si tratta del luogo dove i migranti tratti in salvo nel Mediterraneo sbarcano una volta giunti a Lampedusa. Papa Francesco scelse Lampedusa come prima visita fuori Roma del suo pontificato l’8 luglio 2013 (guarda la fotogallery).

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